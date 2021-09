Referendum cannabis legale, a che punto è la raccolta firme

Dopo aver depositato la richiesta in Cassazione, l’11 settembre ha preso il via la raccolta delle adesioni (che si terrà solo online). Il quesito è promosso da un gruppo di esperti, giuristi e militanti, da sempre impegnati contro il proibizionismo, coordinati dalle Associazioni Luca Coscioni, Meglio Legale, Forum Droghe, Società della Ragione e Antigone. Alla proposta hanno preso parte anche rappresentanti dei partiti +Europa, Possibile e Radicali italiani. In meno di 24 ore si sono superate le 100 mila firme

Corsa contro il tempo

leggi anche

Cannabis, dalla Commissione il via libera per la coltivazione in casa

La raccolta delle firme sarà una corsa contro il tempo visto che andrà completata in soli 20 giorni. La legge, infatti, consente che le firme a sostegno dei quesiti referendari siano raccolte nei primi nove mesi dell'anno, dall'1 gennaio al 30 settembre. Per questo i promotori si affidano alla tecnologia: sarà possibile sostenere la raccolta firme sul sito www.referendumcannabis.it grazie alla firma con identità digitale, una possibilità unica per la pratica della democrazia diretta per via telematica. I promotori si appellano al governo perché non vi siano discriminazioni circa la possibilità di consegna delle firme certificate entro il 30 ottobre, come per gli altri referendum presentati in Cassazione prima del 15 giugno. "Puntiamo a raggiungere l'obiettivo delle 500mila firme digitali entro la fine del mese e siamo sicuri che i cittadini saranno con noi anche per questa nuova battaglia di civiltà", sostiene Massimiliano Iervolino di Radicali italiani. La partenza è stata sprint: "Nelle prime 5 ore di raccolta sul sito sono arrivate oltre 50 mila adesioni. Guardiamo con ancora più ottimismo al 30 settembre per poter andare al voto la prossima primavera", dichiara Perduca.