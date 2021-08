Eutanasia legale, superate le 750mila firme per il referendum

La raccolta firme per il referendum sulla legalizzazione dell'eutanasia, con un mese di anticipo, ha già toccato quota 750 mila, sulle 500mila necessarie, superando così la soglia di "sicurezza" per tornare in Cassazione, al riparo da ogni possibile errore, disguido o ritardo nella consegna. Oltre 500mila, fanno sapere dall'Associazione Luca Coscioni, arrivano dai tavoli "tradizionali" ma a dare l’accelerazione finale è stato il voto online: in 250mila hanno infatti sfruttato la nuova modalità di firme digitali, alle quali andranno sommate ancora quelle raccolte nei Comuni, nei consolati, negli studi di avvocati e da alcuni gruppi che si sono aggiunti alla mobilitazione nelle scorse settimane. Tra gli ultimi firmatari ci sono anche Roberto Saviano, Pif e Francesco Guccini.