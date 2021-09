Tromba d'aria a Pantelleria, almeno 2 morti e 9 feriti

Vittime scaraventate fuori dalle auto

La tromba d'aria ha colpito una zona costiera dell'isola. Le vittime sono state investite a bordo delle loro auto e scaraventate fuori dall'abitacolo, una su un muretto, l'altra a terra. I feriti, quattro dei quali sono in gravi condizioni, sarebbero stati coinvolti in incidenti stradali provocati proprio dalla furia del maltempo. Sono intervenuti i sanitari del 118 per i primi soccorsi e i carabinieri. I testimoni hanno parlato di un boato improvviso. "Sentivo pioggia e vento fortissimi, qualcosa di davvero anomalo per la nostra isola. Tutto è successo in un momento", racconta un residente in contrada Karuscia, a Pantelleria, zona a poco meno di un chilometro dal luogo del disastro. "Dall'intensità della pioggia sembrava come un tornado che veniva dal mare, da casa non riuscivamo a uscire, tanto era forte il vento. A un certo punto è andata via anche la luce e a quel punto abbiamo pensato che la tromba d'aria aveva provocato danni seri, anche se non potevamo immaginare ci fossero anche delle vittime". Le condizioni meteo sull'isola, nel frattempo, sono in leggero miglioramento.