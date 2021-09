Incidente sul lavoro, uomo muore schiacciato da lastre di marmo

L’uomo era con un collega rimasto ferito. I due operai stavano pulendo la roccia appena tagliata quando i fermi che tenevano la lastra hanno ceduto. Altri morti sul lavoro a Livorno, dove un marittimo di 55 anni è stato colpito da un cavo durante operazioni di ormeggio di una nave, e a Napoli. Si indaga anche su un incidente nell'Aretino Condividi:

Un operaio di un laboratorio di marmo a Pietrasanta è morto schiacciato da due lastre che stava pulendo. Un suo collega è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta l’automedica del 118, ma per l’uomo, tra i 50 e i 60 anni, non c’è stato nulla da fare. Salgono così a tre le vittime di incidenti sul lavoro nelle ultime 24 ore. A Livorno un marittimo è deceduto dopo essere stato colpito da un cavo d’acciaio. A Napoli è morto un addetto impiegato per lavori alla metropolitana della città. Si indaga su una possibile quarta vittima sul lavoro ad Arezzo.

L'incidente sul lavoro a Pietrasanta

Secondo una ricostruzione l'addetto, tra i 50 e i 60 anni di età, è rimasto travolto da due lastre di marmo in una ditta sulla via Aurelia a Pietrasanta. Con un collega era impegnato in operazioni di pulizia delle lastre appena tagliate quando i fermi hanno ceduto. Uno è morto sul colpo, l'altro è riuscito a spostarsi ed è rimasto ferito lievemente. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl (Pisll), oltre alle forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.

L'incidente sul lavoro a Livorno

Sempre in Toscana, un marittimo di origine filippina, 55 anni, è morto dopo essere stato colpito da un cavo di acciaio mentre si stavano effettuando le operazioni di ormeggio di una nave. L'incidente è accaduto al porto di Livorno. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe stato colpito in pieno dal cavo che si è spezzato. Subito soccorso dal 118, intervenuto con un'ambulanza, nonostante i tentativi di rianimazione il 55enne è deceduto.