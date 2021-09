Incidenti sul lavoro, morto 59enne in cantiere della metro di Napoli

Lo fa sapere, in una nota, il segretario generale della Fillea Cgil di Napoli, Giovanni Passaro, che aggiunge: "Non possiamo chiamarle disgrazie"

Un lavoratore è morto in un incidente avvenuto nel cantiere della linea 1 della Metropolitana di Napoli, nel tratto compreso tra il Centro Direzionale e Capodichino. Lo fa sapere, in una nota, il segretario generale della Fillea Cgil di Napoli, Giovanni Passaro, che aggiunge: "Non possiamo chiamarle 'disgrazie', è urgente rimettere mano alla legislazione nazionale sul lavoro, introducendo il reato di 'omicidio colposo' e riaprire una stagione contrattuale che recuperi un maggiore potere di controllo e contrattazione sull'organizzazione nei luoghi di lavoro". La vittima, fa sapere Passaro, è Luigi Mancuso, 59 anni, dipendente della società Icm per conto di Metropolitana di Napoli.