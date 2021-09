Trasporto aereo, oggi lo sciopero dei controllori di volo

Garantite le fasce di tutela

Ita-Alitalia, confermato sciopero del 24 settembre

L’Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, rassicura però che saranno rispettate le cosiddette fasce di tutela, fasce orarie di maggiore frequentazione in cui vengono garantiti i servizi minimi in caso di proteste sindacali. Nello specifico tali fasce orarie vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21: in questo range i voli devono essere effettuati. Nel comunicato, l’Enac spiega che saranno effettuati tutti i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero e i voli di collegamento da e per le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale. Sarà inoltre assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero.

Garantito arrivo a destinazione

Sono altresì assicurate le partenze di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio della astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti, sarà garantito l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti prima dell’inizio dello sciopero, e tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo, compresi i transiti su scali nazionali. Per i voli intercontinentali in partenza è meglio verificare il sito della compagnia con cui si viaggia: molti di essi restano confermati.