La madre di Valeria Solesin a Sky TG24: fiducia in processo Bataclan

“Fiducia nell’accertamento della verità”

approfondimento

Parigi, 13 novembre 2015: la strage al Bataclan e allo Stade de France

“L’istruttoria”, ha sottolineato poi Milani, “è durata sei anni, possono essere tanti ma per un processo di questa dimensione penso che sia palese lo sforzo che è stato fatto e spero sia uno sforzo che andrà a buon fine”. La madre di Valeria Solesin dice di aver “molta fiducia in questa operazione, dal punto di vista dell’accertamento della verità ma anche della riaffermazione della Francia come nemico del terrorismo e Paese che fa di tutto per difendere i propri principi, i principi della presenza dello Stato e della difesa dei suoi cittadini, anche non francesi. In questo momento tutte le vittime sono cittadini francesi per quello che ho visto e per il trattamento che abbiamo avuto”.