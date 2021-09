Scuola, ritirata la graduatoria delle supplenze in Puglia

Un errore dell'algoritmo ha colpito soprattutto le provincie di Bari e Bat Sud: incarichi non attribuiti e sovrapposizioni di docenti. I sindacati: "Chiediamo il ritorno alle convocazioni in presenza" Condividi:

Il ritorno tra i banchi di scuola degli studenti è previsto per il 20 settembre, ma in Puglia ci sono ancora dei posti da assegnare. Tra la provincia di Bari e l’area di Bat (Barletta-Andria-Trani) Sud sono 1593 le supplenze ancora non attribuite. La graduatoria provinciale, infatti, era stata pubblicata il 3 settembre, ma a causa di numerose segnalazioni è stata ritirata dall’Ufficio scolastico regionale. Anche la provincia di Brindisi sta valutando come procedere.

Gli errori e la nuova graduatoria leggi anche Scuola, Bianchi: “Il 13 settembre tutti i prof in cattedra” Nella nota pubblicata dalla dirigente dell’ufficio III Giuseppina Lotito si legge il riconoscimento degli “errori sulle disponibilità con conseguente sovrapposizione di docenti, e sulla non assegnazione degli incarichi ai destinatari di riserva di legge 68 del 1999, in particolare nelle scuole di primo e secondo grado”. Per questo motivo, continua, “Si rende necessario annullare il provvedimento". La pubblicazione di una nuova graduatoria è prevista per mercoledì 8 settembre, o comunque prima che inizino le lezioni.