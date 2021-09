Maltempo, ancora perturbazioni: allerta arancione in Calabria

Attesi rovesci temporaleschi su diverse aree del Paese. Allerta gialla per alcune zone della Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Previsti temporali anche nel basso Lazio e in Abruzzo. Possibili anche grandinate

Il maltempo oggi, 5 settembre, colpisce diverse regioni d’Italia. Allerta arancione in alcuni settori della Calabria. Gialla invece per aree della Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Previsti temporali anche nel basso Lazio e in Abruzzo. Possibili anche grandinate (LE PREVISIONI METEO).