Incidente stradale nel chietino, morti quattro ragazzi

Le vittime sono due fratelli di 21 e 24 anni, un altro 24enne e un 37enne. Un quinto ragazzo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Chieti. Lo scontro sarebbe avvenuto per una manovra di sorpasso

Quattro giovani sono morti in un tragico incidente stradale avvenuto a Bucchianico, in provincia di Chieti la scorsa notte. Un quinto ragazzo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Chieti. Lo schianto è avvenuto sulla Statale Fondovalle Alento. Le vittime sono due fratelli di 21 e 24 anni di Casoli, un 24enne di Altino e un 37enne di Rapino.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni una Golf Volkswagen con a bordo tre giovani percorreva la statale in direzione Francavilla a Mare - Guardiagrele, in prossimità del comune di Bucchianico ha effettuato un sorpasso invadendo la corsia opposta scontrandosi frontalmente con una Jeep Renegade. Sul posto il 118 per i soccorsi, la Stradale di Chieti per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco. Il conducente di una terza auto, una Fiat Tipo, è rimasto illeso.