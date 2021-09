Mangia fungo allucinogeno, uomo ricoverato in rianimazione

Si tratta di una varietà di fungo velenosissimo, che ha anche proprietà allucinogene e per questo viene consumato in dosaggi di pochissimi milligrammi da chi vuole “sballarsi”

Sono gravi le condizioni di un uomo che ha mangiato dell’Amanita Muscaria, un fungo tossico e a volte mortale. L'uomo era in compagnia di un amico sul passo Pordoi e dopo aver assaggiato i funghi essiccati che si erano portati da casa si sono subito sentiti male. Questa varietà di fungo ha proprietà allucinogene e provoca una visione più intensa dei colori e allucinazioni. L’allarme è stato dato da alcuni turisti al 112 quando hanno visto l'uomo riverso a terra, in difficoltà. I soccorsi sono subito intervenuti e hanno trasportato entrambi all’ospedale di Santa Chiara. Uno dei due starebbe bene, l’altro, dopo la lavanda gastrica è ancora in rianimazione.

Una specie molto pericolosa

L’amanita è un fungo particolarmente pericoloso. Può portare in poco tempo alla morte, ma spesso rischia anche di essere facilmente confuso con altre specie commestibili. È proprio questa la causa primaria dell’avvelenamento: chi va in cera di funghi nei boschi, se non correttamente preparato sull’identificazione delle varietà più pericolose, rischia l'avvelenamento. In caso di dubbi, meglio non assaggiare mai il fungo. Spesso bastano pochissimi milligrammi di veleno per avere conseguenze drammatiche sull’organismo.