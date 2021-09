Morto lo scrittore Daniele Del Giudice, aveva 72 anni

La carriera di Daniele Del Giudice

Non ha mai terminato gli studi universitari, ma ha iniziato subito a collaborare con alcuni giornali prima di spostarsi a Milano e poi definitivamente a Venezia. Ha lavorato per "Paese Sera" e ha avuto uno stretto rapporto con un maestro della letteratura italiana, Italo Calvino, che scrisse la quarta del suo primo romanzo "Lo stadio di Wimbledon". Il secondo romanzo è del 1985: "Atlantide Occidentale", una storia d'amicizia tra un anziano scrittore e un giovane fisico entrambi appassionati di aviazione. Tra i suoi altri titolo ci sono "Mania", "Orizzonte Mobile", "I-Tigi", oltre ad aver scritto un testo teatrale, "Canto per Ustica" nel 2000, con Marco Paolini lavorando sugli atti e sui documenti riguardanti l'incidente aereo. Piú recentemente sono stati raccolti suoi scritti nei due volumi "In questa luce" (saggi e scritti autobiografici, 2013) e "I racconti" (2016). Tra i suoi saggi letterari, l'introduzione alle Opere complete di Primo Levi (1997 e 2016). Nel 2002 gli è stato assegnato il premio Feltrinelli - Accademia dei Lincei per il complesso della sua opera narrativa. Tutti i suoi libri sono stati pubblicati da Einaudi.