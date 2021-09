Meteo, le previsioni di giovedì 2 settembre

La giornata di giovedì 2 settembre sarà contraddistinta da tempo stabile, caldo e soleggiato. Condizioni favorevoli che però si protrarranno per poco tempo, visto che già da venerdì sera - e poi per tutto il weekend - sarà presente sulla Penisola la prima perturbazione atlantica dopo l'estate, che ci farà vivere due giorni già autunnali (LE PREVISIONI).

Il tempo al Nord

Al Nord la giornata sarà stabile e in prevalenza soleggiata. Qualche addensamento in più potrebbe verificarsi lungo l'arco alpino tra pomeriggio e sera con possibili locali rovesci sulle Alpi occidentali. A Torino tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, ma non sono previste piogge. A Milano giornata in prevalenza poco nuvolosa, ma nemmeno nel capoluogo lombardo sono previste precipitazioni.

Il tempo al Centro

Bel tempo anche al Centro, dove il sole sarà presente nella maggior parte delle Regioni, salvo piovaschi locali in Sardegna. A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in leggero aumento dal tardo pomeriggio: nessuna pioggia prevista. A Firenze sarà sereno per l’intera giornata.

Il tempo al Sud

Al Sud la giornata sarà stabile e ben soleggiata su tutti i settori anche se con qualche possibile nube diurna in formazione lungo la dorsale. A Napoli cieli poco nuvolosi per l'intera giornata e temperature nelle medie stagionali. Stesso discorso a Palermo, dove sarà soleggiato e con temperature in leggero rialzo.