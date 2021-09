1/21 ©Ansa

La Sicilia, già in zona gialla dal 30 agosto, rimane la regione coi numeri peggiori per quanto riguarda ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva di pazienti malati di Covid. La Sardegna dopo aver sforato il 10% di ricoveri in rianimazione ha raggiunto anche la soglia del 15% relativa all'area non critica degli ospedali. Ecco quali sono i dati di tutte le regioni, partendo da quelle con le cifre meno confortanti, secondo l'ultimo aggiornamento di Agenas, agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

