Covid, morto street artist Flavio "Kampah" Campagna

E' morto a 59 anni lo street artist, Flavio "Kampah" Campagna. L'artista, uno dei pionieri della "motion graphics televisiva", conosciuto anche a livello internazionale, in particolare negli Stati Uniti, era ricoverato per Covid (LIVEBLOG) in terapia intensiva all'ospedale Maggiore di Parma. Artista eclettico, fotografo, videomaker, regista, pittore: dall'Italia, agli Stati Uniti fino a Cuba, le opere di "Kampah" hanno fatto il giro del mondo. Premiato con un Emmy, vanta un'opera di pubblicità televisiva in esposizione permanente al Moma di New York. La scomparsa dell'artista è stata annunciata dal fratello, Gino Campagna. "Questo maledetto virus - ha scritto su Facebook - è riuscito a distruggergli i polmoni velocemente, con efficienza. E' un fatto assurdo, duro da digerire e comprendere. Una sola cosa mi consola. Kampah è molto più della carne e ossa morte oggi. Kampah è un'idea, un sogno sognato e realizzato. Kampah è un'avventura che non ti aspettavi, una sfida vinta e una da affrontare. Kampah - conclude il fratello dell'artista - è un concetto, un ideale e come tale non muore ma vive nelle persone che, come noi, l'hanno conosciuto.