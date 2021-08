Meteo, le previsioni di venerdì 27 agosto

In arrivo un vortice ciclonico di origine polare: temporali dal mattino sul Friuli Venezia Giulia, poi precipitazioni anche su Veneto, Emilia Romagna e Liguria. Nel pomeriggio piogge intense e possibili nubifragi sulle Marche. In serata peggiora sul Piemonte occidentale. Le temperature massime variano dai 24 ai 31 gradi

Arriva da venerdì 27 agosto sull’Italia un vortice ciclonico di origine polare, che porta temporali prima sul Friuli Venezia Giulia, poi su basso Veneto, Emilia Romagna, Liguria di levante, zone interne toscane e possibili nubifragi sulle Marche. In serata peggiora sul Piemonte occidentale. Tempo più asciutto e soleggiato altrove ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Al Nord la giornata sarà caratterizzata da temporali su Triveneto, al primissimo mattino sul Friuli Venezia Giulia, poi sul basso Veneto, quindi sull'Emilia Romagna e Liguria di levante. Sul resto del Settentrione nubi irregolari con tempo più asciutto, salvo per temporali in tarda serata sul Piemonte occidentale. Temperature massime tra i 24° di Bologna e i 28° di Milano. Nel capoluogo lombardo cielo sereno con qualche nube in serata, a Torino poco nuvoloso al mattino e coperto alla sera.