Incendi boschivi, interventi vigili fuoco aumentati del 75%

Dal 15 giugno sono 52.584 gli interventi fatti dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione, il 75% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando furono 30.106. la cifra di quest'anno è pari invece a quella del 2017, altro anno in cui si registrò un alto numero di incendi, 52.680 nello stesso periodo di riferimento. Sempre dal 15 giugno sono 976 gli interventi dei Canadair dei vigili del fuoco, furono 405 nel 2020, 1.515 nel 2017.