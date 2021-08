Addio a Gino Strada, il cordoglio della politica

Draghi: "Sempre dalla parte degli ultimi"



approfondimento

Addio a Gino Strada, una vita per gli ultimi. LA FOTOSTORIA

Il presidente del Consiglio Mario Draghi, si legge in una nota di Palazzo Chigi, ha appreso con tristezza della morte di Gino Strada: "Ha trascorso la sua vita sempre dalla parte degli ultimi, operando con professionalità, coraggio e umanità nelle zone più difficili del mondo. Emergency, fondata insieme alla moglie Teresa, rappresenta il suo lascito morale e professionale. Alla figlia Cecilia, a tutti i suoi cari e ai colleghi di Emergency, le più sentite condoglianze del governo".

Letta: “Da oggi l’Italia è più povera”

“Da oggi l'Italia è più povera”, scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta. "Difendere l'uomo e la sua dignità sempre e dovunque. Questa la lezione più bella di Gino Strada che non dobbiamo dimenticare mai”, sottolinea il ministro della Salute Roberto Speranza sempre su Twitter. “La mia vicinanza ai suoi cari e a tutta Emergency. Gli fa eco il senatore Pietro Grasso (LeU): "Mentre i talebani avanzano in Afghanistan arriva la triste notizia della morte di Gino Strada. Ha fondato Emergency per curare le ferite e le vittime di tutte le guerre, ha tenuto alto il nome dell'Italia nel mondo e non si è mai tirato indietro di fronte alle difficoltà nel nostro Paese e all'estero. Un abbraccio affettuoso e commosso a Cecilia e a tutti coloro che lavorano o fanno volontariato per Emergency”.

Il cordoglio del M5s

"Una vita dedicata agli altri, e soprattutto ai più fragili e vulnerabili. Un esempio costante, concreto di autentica solidarietà e rara umanità. Una perdita inestimabile. Ciao Gino": sono le parole del leader del M5s, Giuseppe Conte. Su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio scrive: "Gino Strada, persona stimata in tutto il mondo, aveva qualità esemplari. Appassionato, generoso, competente, con Emergency ha messo tutto se stesso in un progetto che ha salvato vite e veicolato tanta solidarietà. Anche accettando una delle sue ultime sfide, in Calabria, ha dimostrato il suo valore e il ruolo prezioso che persone come lui hanno per il Paese. Riposa in pace Gino, quello che hai costruito resterà per sempre un modello” .