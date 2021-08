Addio Gino Strada, da Fedez a Ligabue: il ricordo sui social. FOTO

2/12 Twitter-Loredana Bertè

Loredana Bertè invita i suoi follower a donare a Emergency. “Credo che il modo migliore per onorare un filantropo come Gino Strada sia fare una donazione per la sua ONG EMERGENCY”, ha twittato la cantante

