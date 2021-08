Morto Gino Strada, la figlia Cecilia: "Mi ha insegnato a salvare vite"

"Amici, il mio papà non c'è più", ha scritto su Twitter. "Vi abbraccio ma non posso rispondere ai vostri tanti messaggi, perché sono qui", sulla nave ResQ People, "dove abbiamo appena fatto un soccorso e salvato vite"

"Amici, il mio papà Gino Strada non c'è più. Vi abbraccio ma non posso rispondere ai vostri tanti messaggi (grazie), perché sono qui", sulla nave ResQ People, "dove abbiamo appena fatto un soccorso e salvato vite. È quello che mi hanno insegnato lui e la mia mamma. Abbracci forti a tutte e tutti". Così in un tweet Cecilia Strada, figlia del fondatore di Emergency, morto oggi all'età di 73 anni.