In diverse regioni sono scattate le sanzioni per medici, infermieri e operatori socio-sanitari che non si sono sottoposti alla doppia dose, che prevedono la sospensione e l'azzeramento dello stipendio. In Sardegna inviate 57 lettere con lo stop, in Veneto stanno per essere fermati in 40, in Liguria 71 sanzioni. In Lombardia molte riammissioni per operatori che hanno cambiato idea e si sono immunizzati