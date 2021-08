Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 12 agosto

I tamponi giornalieri effettuati sono 216.969, compresi i test rapidi. La percentuale dei positivi è al 3,3%. Le vittime sono 128.334 in totale, mentre le terapie intensive sono 352 (+15), con 37 ingressi nelle ultime 24 ore. I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 4.420.429 Condividi:

Sono 7.270 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 6.968), a fronte di 216.969 tamponi giornalieri effettuati (ieri 230.039). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 3,3% (ieri 3%). Sono 30 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive sono 352 (+15), con 37 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 12 agosto sulla situazione coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI).

Vittime, tamponi e guariti approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.420.429. Le vittime in totale sono 128.334, con 30 decessi registrati nelle ultime 24 ore (ieri 31). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 4.715, per un totale di 4.170.810. I ricoverati con sintomi sono 2.975 (+27). Sono invece 117.958 le persone in isolamento domiciliare (+2.482). I tamponi sono in tutto 79.966.541 - di cui 55.513.139 processati con test molecolare e 24.453.402 con test antigenico rapido -, in aumento di 216.969 rispetto all’11 agosto. Le persone testate sono finora 31.576.587, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino vedi anche Covid, salgono ricoveri in Sicilia e Sardegna ma l'Italia resta bianca La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato un caso in quanto già segnalato da altra Regione. La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare; inoltre in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 ricovero in terapia intensiva. La Regione Lazio precisa che, a causa della sospensione dei sistemi informatici a seguito di un attacco hacker al CED regionale, vengono aggiornati solo i dati relativi ai nuovi positivi, ai decessi ed alle ospedalizzazioni. La Regione Sicilia comunica che tra i decessi comunicati in data odierna n.°5 sono deceduti il 11/08/2021; n°5 il 10/08/2021; n°1 il 06/08/2021 e n°1 il 28/06/2021. La Regione Valle d'Aosta fa presente che l'anomalia comunicata nella rilevazione di ieri è stata corretta.