Empoli, operaio 34enne cade da finestra e muore

La vittima stava lavorando in una palazzina in cui erano in corso lavoro edili. Inutili i soccorsi, quando sul posto è giunta l’ambulanza l’uomo purtroppo era già morto

Ancora una tragedia del lavoro. Un operaio albanese di 34 anni è precipitato nel pomeriggio ad Empoli da una finestra al secondo piano di una palazzina in cui erano in corso lavori edili. Quando è giunto sul posto il 118 l'uomo era già morto. Il corpo è stato trasferito all'istituto di Medicina legale a Careggi (Firenze) a disposizione della procura per l'autopsia. Sull'episodio sono in corso indagini della polizia. Da chiarire se c'erano altri quando l'uomo è caduto e se lavorava nella casa in modo regolare. Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori della Asl. Ieri doppia tragedia a Bergamo e ad Asti.