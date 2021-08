Egitto, Zaki da 18 mesi in carcere. Amnesty: "Detenzione illegale"

Oggi 7 agosto è da un anno e mezzo che il ricercatore dell'Università si trova in cella al Cairo. Noury: "Per lui un periodo pieno di angoscia, di dolore fisico, di sofferenza mentale"

"Patrick Zaki è al diciottesimo mese di detenzione illegale, arbitraria, senza processo e senza possibilita' di difendersi" e la mobilitazione continua. Lo ha ricordato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia visto che oggi 7 agosto è trascorso un anno e mezzo da quando lo studente egiziano dell'Università di Bologna è stato arrestato in Egitto con accuse tra l'altro di terrorismo, istigazione alla violenza, basate su post social da un account che i legali non ritengono sia il suo ( LA SUA STORIA ) .

Noury: "Per Patrick un anno e mezzo di angoscia e sofferenza"

"Per la nostra campagna - dice Noury - questo anno e mezzo è trascorso veloce, ricco di mobilitazioni e di iniziative che hanno cercato di tenere alta l'attenzione sulla situazione dello studente egiziano dell'Università di Bologna. Ma per Patrick, chiuso nella sua cella della prigione di Tora, è stato un tempo lentissimo, pieno di angoscia, di dolore fisico, di sofferenza mentale. Continuiamo a rivolgere appelli alle autorità egiziane affinché sia scarcerato, perché non vi è alcun motivo, se non una inaccettabile persecuzione politica nei confronti di un brillante difensore dei diritti umani, per tenerlo in prigione.