Meteo, le previsioni di venerdì 30 luglio

Il meteo al Nord

Avvio di giornata con qualche debole pioggia sui settori alpini. Al pomeriggio l'instabilità temporalesca si farà via via più presente su tutto l'arco alpino, per interessare con il passare delle ore anche le Prealpi e le alte pianure. A Milano nuvoloso, così come a Torino.

Il meteo al Centro

Prosegue la fase di tempo assolutamente stabile e soleggiato su tutti i settori, grazie alla costante presenza di un vasto campo di alta pressione africana: non sono previste precipitazioni e la nuvolosità sarà davvero scarsa. A Roma soleggiato, così come a Firenze.

Il meteo al Sud

Il dominio anticiclonico prosegue senza sosta al Sud dove la giornata risulterà stabile e soleggiata dappertutto. Valori massimi in ulteriore aumento. Sole sia a Napoli che a Palermo.