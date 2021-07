Pesaro, guasto all'acquedotto: città senza acqua e disagi

Allestiti dei punti per la fornitura di acqua potabile ai cittadini. I tecnici sono al lavoro per cercare di riparare il danno

Disagi a Pesaro, nelle Marche, dove dal primo pomeriggio la città è senza acqua a causa di un danno all’acquedotto. “A causa di un guasto all’Acquedotto principale, si comunica che dalle 15 di oggi, mercoledì 28 luglio, a orario da definire, è prevista l’interruzione dell’erogazione dell’acqua”, ha informato con una nota su Facebook il sindaco Matteo Ricci.

Allestiti dei punti per la fornitura di acqua potabile

Non si conosce al momento l’origine del guasto, ma il Comune informa i cittadini che “vista l’emergenza, e per ridurre disagi alla popolazione, a partire dalle 14.30 Marche Multiservizi allestirà tre punti per la fornitura di acqua potabile”.