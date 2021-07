Maltempo, grandine danneggia centinaia di auto su A1 in Emilia. VIDEO

Parabrezza rotti, tamponamenti e gravi disagi al traffico a causa del maltempo sull'A1 in Emilia Romagna. La grandine tra Parma e Piacenza ha danneggiato centinaia di auto e l'autostrada è stata temporaneamente chiusa. Le immagini delle macchine incolonnate e con i vetri rotti sono state riprese in un video pubblicato sul canale Youtube di Reggio Sera ( IL METEO - LE PREVISIONI DEL 26 LUGLIO ).

I danni della grandine in Emilia Romagna

La grandine ha crivellato la carrozzeria e rotto i vetri e i parabrezza di numerose vetture sull'autostrada in Emilia Romagna. Si sono registrati anche alcuni tamponamenti. Molte auto danneggiate si sono fermate, incolonnate, in particolare in direzione Milano, nei pressi di Fidenza. L'ondata di maltempo che ha colpito nel pomeriggio il Parmense ha creato disagi non solo sull'A1, ma anche in alcuni centri abitati colpiti da forti raffiche di vento. Diversi gli interventi dei vigili del Fuoco.