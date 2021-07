Covid, in Piemonte via libera ai vaccini anche nella fascia 12-19 anni

Da lunedì 26 luglio, i giovani piemontesi che hanno tra 12 e 19 anni potranno farsi vaccinare con accesso diretto, anche senza pre-adesione, nei centri che compaiono in un elenco consultabile sul sito della Regione. L’ufficialità è arrivata con una nota dell'assessorato alla Sanità. "Dal momento che il vaccino attualmente autorizzato per la fascia 12-18 anni è Pfizer - si legge - ed Ema (l'Agenzia europea per i medicinali) ha approvato pochi giorni fa anche l'uso del vaccino Moderna per la fascia 12-17 anni, prima di recarsi presso un hub è importante verificare che sia in fase di somministrazione quel giorno uno dei vaccini autorizzati per l'età interessata".