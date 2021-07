Venezia, 50 euro di taxi per 2 km. I tassisti: "Sono abusivi"

L'Unione radiotaxi: "Ci sono Ncc che si spacciano per tassisti"

La donna, dopo quanto accaduto, si è rivolta all’aeroporto che ha proceduto a una sorta di indagine fra i tassisti e, riporta il Corriere del Veneto, ci sarebbero anche delle immagini grazie alle quali è stato possibile identificare i conducenti. E le cooperative di tassisti si dissociano, in primis l’Unione radiotaxi di Venezia: “Dato che non possiamo risalire all’identità di quelle persone, in quanto l’aeroporto ci ha negato le immagini - ha spiegato il presidente Gobbo - e dato che sono sicuro non siano nostri associati, c’è la possibilità che non siano tassisti? Ci sono società di Ncc, noleggio con conducente, che si spacciano per tassisti e operano nel Veneziano. Non solo: ci fanno anche cattive recensioni per promuovere i loro servizi”.