2/7

L’opera copre una superficie di oltre novecento metri quadrati, su un palazzo di sei piani in via Sampolo, vicino alla via D’Amelio in cui il 19 luglio del '92 il giudice venne trucidato insieme con gli agenti di scorta, Eddie Walter Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina, Agostino Catalano e Vincenzo Li Muli. A poche centinaia di metri si trova l’aula bunker in cui venne celebrato il maxi processo che tra l’86 e il 92 per la prima volta mise alla sbarra centinaia di boss accusati di crimini di mafia