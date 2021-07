Le previsioni meteo del weekend del 10 e 11 luglio

Continua il caldo con il weekend del 10 e 11 luglio che promette tanto sole e temperature massime intorno ai 33°C in tutta l'Italia. Domenica qualche temporale potrebbe scendere nel Nord del Paese, in attesa che perturbazioni arrivino dalla prossima settimana, dopo che l'8 luglio si è segnato il caldo record con temperature di oltre 40°C sui rilievi al Sud e grandine di 10 cm in Lombardia ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni di sabato 10 luglio

Le previsioni al Nord

Al Nord prevalenza di bel tempo con qualche nuvola sparsa in cielo sui settori alpini, prealpini, in Emilia e lungo il corso del Po lombardo- emiliano, poco nuvoloso altrove. Sole a Milano con temperature tra i 19°C e i 30°C. Nubi alternate a schiarite a Torino e minima di 21°C, massima di 30°C.

Le previsioni al Centro

Sole e cielo sereno anche sulle regioni del Centro Italia con quelche nube sparsa solo sugli Appennini. Ancora caldo in tutte le città con massime sui 33-34°C. A Roma bel tempo con sole splendente e allerta meteo per afa con la massima fino a 34°C. Qualche nuvola al mattino, ma prevalenza di cielo sereno per tutta la giornata a Firenze, anche qui c'è allerta meteo per afa.

Le previsioni al Sud

Sabato in prevalenza con tempo stabile e sereno nel Meridione, anche in questo caso qualche nuvola potrebbe addensarsi sugli Appennini. Le temperature massime raggiungono i 33°C. Sole splendente da mattina a sera a Napoli con venti moderati che rendono il mare mosso. Allerta meteo per afa a Palermo anche se l'ondata di caldo africano si sta attenuando.