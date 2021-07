Follonica, donna aggredita con martello: ferito il nipotino

Fermato dai carabinieri un uomo di 34 anni. La donna è ricoverata in prognosi riservata

Una donna di 69 anni è stata aggredita a colpi di martello nella tarda serata di ieri a Follonica, in provincia di Grosseto. La 69enne, ora ricoverata in prognosi riservata, stava rincasando insieme ai due nipoti di 11 e 9 anni nella casa di vacanza. Colpito a un braccio, sembra in modo lieve, anche uno dei bambini.