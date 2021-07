Docenti di sostegno, approvato emendamento: 11 mila assunzioni

Novità per quanto riguarda la Scuola. Un emendamento al Dl Sostegni bis approvato in commissione Bilancio alla Camera prevede assunzioni a tempo determinato, fino al 30 dicembre 2021, di docenti e personale amministrativo tecnico nelle scuole. Per gli insegnati e personale Ata che si dovranno dedicare al supporto dei ragazzi ci sono 400 milioni. In particolare è prevista l'assunzione di circa 11.000 docenti di sostegno a tempo determinato.

“Una norma che inciderà sulla vita di migliaia di alunni con disabilità”



“È difficile esprimere la sensazione di soddisfazione per una norma che inciderà sulla vita di migliaia di alunni con disabilità”, spiega su Facebook l’esponente M5S Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera: “Nel mondo della scuola, tutti sanno cosa significhi per tante ragazze e ragazzi la mancanza cronica di personale formato appositamente per il sostegno”.