Le mongolfiere di Pokémon GO arrivano in Italia

Il team di Pokémon GO ha in programma alcune speciali esperienze solo per l'Italia. Nel 2016 in Pokémon GO si poteva solo esplorare il mondo e catturare i Pokémon. Questo è ancora il cuore pulsante del gioco ma c’è di più. Per festeggiare il quinto anniversario di Pokémon GO, si è invitati a partecipare all'evento in cui ci sarà Pikachu Volo con un palloncino a forma di numero 5, Darumaka e altri. Appariranno più spesso allo stato selvatico. Con un po' di fortuna, si potranno incontrare un Darumaka cromatico. Darumaka, Chespin, Fennekin, Froakie e Pikachu Volo con un palloncino a forma di numero 5, che appariranno nei raid da una stella.