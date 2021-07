Meteo, le previsioni di giovedì 8 luglio

L’anticiclone africano sta arrivando alla sua massima potenza su tutto il nostro Paese. Le temperature saranno ovunque superiori ai 35 gradi con punte di 42 in Sardegna e Puglia. Raid temporalesco al Nord con possibili forti grandinate

Nei prossimi giorni raggiungeremo il picco di questa seconda ondata di caldo africano. La giornata più bollente sarà quella di giovedì anche se non mancheranno al Nord forti temporali. I valori massimi raggiungeranno i 36 gradi sulla Lombardia orientale, il basso Veneto e l'Emilia, fino a 38 gradi al Centro (Marche e zone interne della Toscana) e punte di 41-42 gradi al Sud (come a Foggia, Taranto, Matera, Siracusa e Catania). Tutto questo caldo darà energia ai temporali che scoppieranno diffusi al Nord. Successivamente l'alta pressione dovrebbe tornare più forte e garantirà per le giornate di venerdì e sabato tanto sole anche al Settentrione.

Le previsioni di giovedì

Peggiora al Nord con temporali molto forti. Ancora soleggiato lungo le coste. Al Centro a tratti nuvoloso in una giornata calda e afosa. Al Sud sole e clima rovente.

Le previsioni di venerdì

In prevalenza soleggiato al Nord senza precipitazioni. Bel tempo anche al Centro, finalmente con qualche grado in meno e clima meno afoso. Soleggiato e ancora molto caldo al Sud.