Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 5 luglio

Sono 480 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 808 ), a fronte di 74.649 tamponi giornalieri effettuati (ieri 141.640). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è allo 0,6% (stabile rispetto alle 0,6% di ieri). Sono 31 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive sono 191 (-6), con 2 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 5 luglio sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI ).

Vittime, tamponi e guariti

approfondimento

Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.263.797. Le vittime in totale sono 127.680, con 31 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 12). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 1.582, per un totale di 4.092.586. I ricoverati con sintomi sono 1.337 (-27). Sono invece 42.003 le persone in isolamento domiciliare (-1.100). I tamponi sono in tutto 72.415.334 - di cui 52.219.735 processati con test molecolare e 20.195.599 con test antigenico rapido -, in aumento di 74.649 rispetto al 4 luglio. Le persone testate sono finora 29.730.813, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Nelle note, la Regione Campania comunica che dei 16 decessi riportati oggi, 10 decessi sono ascrivibili ad un periodo compreso tra Dicembre 2020 e Giugno 2021. La Regione Liguria comunica che a causa di problemi informatici verificatisi in data 4/7/2021, l'informazione relativa al numero di soggetti guariti è stata erroneamente calcolata. Il dato viene aggiornato e contestualmente rettificato in data odierna. La Regione Toscana comunica che degli 8 decessi riportati oggi, 4 si riferiscono a periodi precedenti.