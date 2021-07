Le previsioni meteo del weekend del 3 e 4 luglio

Dopo le temperature oltre i 40°C, in particolare al Sud, dell'ultima settimana di giugno, nei primi giorni di luglio le massime scendono a 30-35°C. Il primo weekend del mese vede un peggiornamento delle condizioni al Nord con nubi in addensamento il sabato e rovesci e temporali sparsi la domenica. Nel resto d'Italia il fine settimana è sereno, salvo qualche velatura sia al Centro che al Sud ( LE PREVISIONI ).

Nel Meridione generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Come al Centro, anche nelle regioni del Sud le temperature massime arriveranno a 32°C. A Napoli cielo sereno, mare poco mosso e nessuna allerta meteo. Sole splendente per tutto il sabato anche a Palermo.

La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà a tratti parzialmente nuvoloso. Le massime taggiungeranno i 32°C. Cielo sereno a Roma con qualche velatura in mattinata e in serata e temperature tra i 22°C e i 32°C. Sabato di bel tmpo a Firenze con allerta meteo per afa.

La giornata sarà caratterizzata da cielo con nubi sparse e qualche temporale potrebbe scendere in serata dalle Alpi verso le zone pianeggianti. Le massime saranno intorno ai 30-32°C. Milano si sveglia con il sole, ma nel pomeriggio arrivano le nuvole con qualche possibile debole pioggia in serata. Nessun allerta meteo e un temperature tra i 21°C e i 31°C. Stesse condizioni meteo anche a Torino dove il termometro oscilla tra una minima di 19°C e una massima di 29°C.

Le previsioni del 4 luglio

Le previsioni al Nord

Domenica con tempo in peggioramento al Nord. Temporali anche violenti dalle Alpi alle Prealpi scenderanno su tutta la pianura padana accompagnati da grandinate e occasionali trombe d'aria. Allerta meteo per pioggia a Milano dove sono previsti 18mm di pioggia a partire dal pomeriggio e temperature tra i 22°C e i 28°C. Piogge e rovesci nella seconda parte della giornata anche a Torino.

Le previsioni al Centro

Sole e cielo sereno al Centro salvo qualche addensamento nuvoloso sulle regioni peninsulari e sul Sassarese, in Sardegna. Bel tempo a Roma con qualche velatura nel pomeriggio, una massima di 31°C e allerta meteo per afa. Weekend decisamente caldo anche a Firenze dove si ripete l'allerta meteo per afa. Nel capoluogo toscano la giornata sarà soleggiata salvo qualche nuvola in serata.

Le previsioni al Sud

Tanto sole e caldo al Sud. La giornata trascorrerà con il bel tempo su tutte le regioni e venti deboli meridionali. Massime intorno ai 30-31°C, più calda la Sicilia orientale. Cielo sereno o poco nuvoloso a Napoli con temperature dai 24°C ai 28°C. Sole splendente per l'intera giornata a Palermo con massime fino a 33°C.