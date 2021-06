Meteo, le previsioni di giovedì 1 luglio

A parte qualche temporale pomeridiano su Alpi e Prealpi del Triveneto e sulle coste, splenderà il sole. Attesi alcuni temporanei annuvolamenti sulla Toscana. Grande caldo in Sicilia

A parte qualche temporale pomeridiano su Alpi e Prealpi del Triveneto e sulle coste, sull'Italia giovedì 1 luglio splenderà il sole. Alcuni temporanei annuvolamenti interessereanno la Toscana. Grande caldo in Sicilia, con punte di 45 gradi ( LE PREVISIONI ).

Il meteo al Nord

approfondimento

Allerta caldo africano sull’Italia, punte di 46 gradi al Sud

In questa giornata il tempo risulterà più instabile, nel pomeriggio, in provincia di Sondrio e sull'alta Val Camonica e poi su Alpi, Prealpi e medio/alte pianure del Triveneto, localmente anche sulle coste adriatiche. Inoltre, attesi rovesci temporaleschi su questi settori, anche forti. Più soleggiato altrove. Sole splendente a Milano, così come a Torino.

Il meteo al Centro

Generali condizioni di bel tempo al Centro, con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni salvo locali coperture sul Fiorentino. Qualche nuvola anche a Roma.

Il meteo al Sud

L'anticiclone garantirà un'altra giornata soleggiata al Sud. Il cielo si presenterà sereno su gran parte delle regioni, ma una certa nuvolosità potrà interessare la provincia di Palermo. Nuvoloso anche a Napoli.