Covid Alto Adige, sospesi i primi 115 operatori sanitari non vaccinati

Sono circa 115 gli operatori sanitari altoatesini non vaccinati che da domani, 1 luglio, non potranno più presentarsi al posto di lavoro. Lo ha deciso l'Azienda sanitaria che ha concluso l'iter di verifiche, come spiegato dall'Ansa. L'atto è già stato notificato agli interessati, che per ora non possono più mettere piede nei reparti, e in seguito rischiano la sospensione retroattiva (COVID, GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN ITALIA).