Viareggio, 12 anni fa la strage in cui morirono 32 persone

della città che raggiungerà via Ponchielli, dove si verificarono i danni maggiori provocati dall'esplosione, poco prima di mezzanotte. Alle 23.48, orario in cui si verificò il disastro, saranno letti i nomi delle 32 vittime della strage. I macchinisti di tutti i treni in arrivo, in partenza e in transito nella stazione, durante la giornata del 29 giugno, sono stati invitati ad emettere lunghi e ripetuti fischi per far sentire l'affetto e la vicinanza di tutti i ferrovieri alla città e ai familiari delle vittime.

La vicenda processuale

Lo scorso gennaio, la Corte di Cassazione ha annullato tutte le condanne della Corte di appello di Firenze per la strage, ritenendo prescritto il reato di omicidio colposo, dal momento che è caduta, per i giudici della Corte suprema, l'aggravante del mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. La Corte ha stabilito dunque che dovrà tenersi un nuovo processo d'appello per disastro ferroviario colposo a carico, tra gli altri, dell'ex ad di Fs, Mauro Moretti e dell’ex ad di Rfi, Michele Mario Elia. Moretti ed Elia, nel processo di secondo grado, erano stati condannati rispettivamente a 7 e 6 anni di reclusione. Nuovo processo di appello, anche per l'ex ad di Trenitalia, Vincenzo Soprano, che era stato condannato a sei anni, e per Francesco Favo (all'epoca certificatore della sicurezza per Rfi), condannato a 4 anni. Secondo grado bis anche per gli allora vertici di Gatx Rail Austria, di Gatx Rail Germania e delle Officine Jugenthal, società incaricate della manutenzione dei carri cisterna. La Corte ha confermato le assoluzioni in appello dei due dirigenti Rfi, Giorgio Di Marco e Giovanni Costa.