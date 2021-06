Meteo, le previsioni di mercoledì 30 giugno

Siamo vicini all’apice dell’ondata di calore, mercoledì in Sicilia si toccheranno punte di 46 gradi (Catania e Siracusa le città più calde). Ma co l’inizio di luglio uno scossone riporterà le temperature più o meno nella media di stagione. Una pausa di qualche giorno e si ritornerà in una nuova fase bollente