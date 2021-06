Meteo, le previsioni di lunedì 28 giugno

L’anticiclone africano sembra intenzionato a non mollare la presa e il caldo afoso durerà per almeno 10 giorni. Le temperature potrebbero salire ancora di qualche grado e ovunque il sole sarà protagonista. Blitz temporaleschi sulle Alpi

L'anticiclone africano si rinforzerà con decisione sulla nostra Penisola: masse d’aria roventi provenienti dall’Algeria interesseranno tutta l’Italia insistendo soprattutto al Sud e sulle Isole. Il clima sarà molto caldo e spesso afoso sulle regioni del Nord. In questo scenario le precipitazioni resteranno scarse o del tutto assenti, con la sola eccezione dei settori alpini, in particolare quelli nord occidentali, di tanto in tanto interessati da episodi di instabilità.

Le previsioni di lunedì

Tempo soleggiato sulla maggior parte del Paese. Da segnalare solo qualche velatura sul Nord-Ovest e sulla Sicilia e brevi temporali sulle Alpi nel corso della giornata. Dal pomeriggio saranno probabili rovesci e in Val d'Aosta e sulle aree alpine del Piemonte.

Caldo intenso



Il caldo si intensificherà su quasi tutte le regioni e si registrerà un aumento sia nei valori minimi sia nelle temperature massime. I valori saranno in generale compresi fra 30 ai 35 gradi, ma con punte anche superiori nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole; possibili locali picchi prossimi ai 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Venti deboli ovunque, salvo temporanei rinforzi di brezza a metà lungo i litorali. Mari in generale calmi o poco mossi.