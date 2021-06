Live In, come cambia la comunicazione istituzionale

Lavoro, infrastrutture, ambiente, scienza e cultura…. sono le sfide del presente.

Quelle che la società e soprattutto la politica e il governo dovranno affrontare nei mesi a venire. Nel presente prima ancora che nel prossimo futuro.

Tra queste sfide però c’è inevitabilmente anche quella della Comunicazione. Che proprio nei lunghi e drammatici mesi della Pandemia ha rivestito un ruolo fondamentale di contatto con i cittadini.







Comunicazione istituzionale e politica, le differenze

Comunicazione politica da un lato… Comunicazione istituzionale dall’altro. Due diverse declinazioni di un unico concetto. Due modi diversi di informare. Laddove quella istituzionale, pur nel suo evolversi anche sul piano tecnologico, era e resta ancorata alla necessaria imparzialità, alla dovuta trasparenza, alla sostanziale e piena credibilità… e non alla ricerca del consenso, come spiegano gli ospiti del Live In Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione della Presidenza della Repubblica e Donatella Stasio, responsabile comunicazione della Corte Costituzionale.







Comunicazione è informazione

Comunicazione che significa innanzitutto Informazione con la I maiuscola, conoscenza dei fatti, degli avvenimenti e soprattutto delle decisioni …che riguardano tutti noi. Oggi più che mai, anche con una minore intermediazione mediatica.

Con il cittadino, l’utente, che può attingere direttamente e in tempo reale le informazioni attraverso i siti web ufficiali, i social (Twitter, Instagram, YouTube).

La scelta dello strumento resta pur sempre legata al tipo di messaggio, alla sua gravità, alla sua valenza, ma l’evoluzione tecnologica si traduce inevitabilmente in una evoluzione comunicativa.







I viaggi fuori dal palazzo

Viaggia la Presidenza della Repubblica con gli incontri e gli appuntamenti sul territorio che rappresentano da tempo ormai il vero momento di contatto con la società, con le famiglie, i giovani, gli amministratori locali. Viaggia la Consulta che incontra …fuori dal Palazzo… studenti, detenuti, e cittadinanza.







La comunicazione ai tempi della pandemia

Su tutto poi la pandemia, che ha richiesto una maggiore attenzione al messaggio: prova ne sono stati i discorsI e gli interventi del Capo dello Stato nei momenti più bui e drammatici per il Paese. Appelli alla responsabilità, al rispetto delle regole, all’attenzione, al confronto… come unica via per una ripartenza e una ripresa sociale e economica più efficaci.