Autostrada A1, nuovo incidente mortale nel piacentino

Tra Fiorenzuola e il bivio con la complanare di Piacenza, in direzione Milano, si sono scontrati due mezzi pesanti e una persona è morta. E’ lo stesso tratto di autostrada che ieri è stato interessato da un tamponamento che ha coinvolto un'autocisterna di Gpl e un camion, con due autisti deceduti

Nuovo incidente mortale, a 24 ore di distanza, sullo stesso tratto piacentino dell'A1 rimasto a lungo chiuso per il tamponamento che ha coinvolto un'autocisterna di Gpl e un camion, con due autisti deceduti. (LE FOTO DELL'INCIDENTE - IL VIDEO). Poco dopo le 10.30, tra Fiorenzuola e il bivio con la complanare di Piacenza, in direzione Milano, si sono scontrati due mezzi pesanti, all'altezza del km 68,5, e una persona è morta. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 2 Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.

Code in direzione Milano

Attualmente sul luogo dell'incidente, dove si transita su una sola corsia, si registrano 7 km di coda e per gli utenti diretti verso Milano si consiglia di uscire a Fiorenzuola e di rientrare a Piacenza sud dopo aver percorso la SS 9 Emilia.