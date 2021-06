Ex Ilva, Consiglio di Stato annulla l’ordinanza del sindaco di Taranto

Annullata l'ordinanza del 27 febbraio 2020 (poi confermata dal Tar di Lecce), con cui il primo cittadino pugliese aveva ordinato di individuare gli impianti interessati da emissioni inquinanti e rimuoverne le eventuali criticità, e se ciò non fosse avvenuto di procedere nei 60 giorni successivi alla "sospensione/fermata" delle attività. L’attività produttiva invece proseguirà con regolarità. Secondo il Consiglio di Stato “non c'era pericolo imminente per la salute” Condividi:

La Sezione IV del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4802 del 23 giugno 2021, ha accolto gli appelli di Arcelor Mittal Spa e di Ilva Spa in amministrazione straordinaria, e ha annullato l'ordinanza del 27 febbraio 2020, con cui il sindaco di Taranto aveva ordinato loro, nelle rispettive qualità di gestore e proprietario dello stabilimento siderurgico "ex Ilva", di individuare entro 60 giorni gli impianti interessati da emissioni inquinanti e rimuoverne le eventuali criticità, e qualora ciò non fosse avvenuto di procedere nei 60 giorni successivi alla "sospensione/fermata" delle attività dello stabilimento.

Bocciato stop impianti, attività prosegue leggi anche Ex Ilva, Bentivogli: acciaio fondamentale per l'Italia L’ordinanza del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, del febbraio 2020, disponeva lo stop agli impianti dell’area a caldo in 60 giorni in quanto fonti emissive pericolose per la salute e per l’ambiente. Una sentenza del Tar Lecce a febbraio 2021 aveva confermato l’ordinanza ma era stata impugnata in appello da Arcelor Mittal, Ilva in amministrazione straordinaria, Invitalia e il ministero della Transizione ecologica. Il Consiglio di Stato aveva sospeso il 12 marzo scorso la sentenza del Tar e rinviato tutto all’udienza di merito. Oggi il verdetto che ha bocciato la decisione del Tar di Lecce e quindi l'ordinanza del sindaco di Taranto. Proseguirà dunque l'attività dell'ex Ilva in Puglia. I magistrati hanno disposto l'annullamento della sentenza del Tar di Lecce e in questo modo vengono dunque a decadere le ipotesi di spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto di Acciaierie d'Italia e di fermata degli impianti connessi, la cui attività produttiva proseguirà con regolarità.