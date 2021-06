Mugello, scomparso bambino di 2 anni: ricerche anche in un lago

Un bambino di poco meno di due anni è scomparso oggi in località Campanara, nel comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze), comune in mezzo in mezzo ai boschi del Mugello. Ricerche sono in corso da parte di vigili del fuoco e carabinieri in tutta l'area circostante. I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno scandagliando anche un laghetto.