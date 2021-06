Meteo weekend, le previsioni di sabato 19 e domenica 20 giugno

Da sabato è atteso un vero e proprio boom africano con tanto sole e temperature in forte aumento. Bollino arancione in 10 città per il caldo intenso, rosso a Brescia. Il picco dell’afa arriverà domenica con 38 gradi in Emilia, Marche, Toscana ma anche Calabria e Puglia. Rovente anche la prossima settimana

Il weekend verrà ricordato come il più caldo del mese di giugno. L'anticiclone africano sarà alla massima potenza, anche se permetterà lo sviluppo di violenti temporali sui rilievi. Sabato sarà una giornata completamente soleggiata e molto calda. Le temperature inizieranno a salire seriamente: in Emilia e Toscana si potranno toccare punte di 36-37 gradi di giorno, in Sicilia e Calabria anche di 38-39, fino a 33-34 sul resto delle città lontane dalla costa.

Domenica rovente ma rischio temporali e grandinate

Domenica si raggiungerà il picco del caldo con punte 38-39 gradi in Emilia (anche a Bologna), Marche, zone interne toscane, in Calabria e in Puglia. Le uniche note stonate saranno i temporali che nel pomeriggio si svilupperanno diffusamente sulle Alpi per poi scendere localmente anche alle Prealpi e sulle pianure vicine. I temporali potrebbero essere accompagnati da forti grandinate. In questa giornata il sole farà fatica a splendere pienamente al Nord e in Sardegna, altrove il sole sarà ancora l’indiscusso protagonista.

Bollino arancione in 10 città, rosso a Brescia

Il ministero della Salute informa che saranno 10 le città da bollino arancione nel fine settimana (il colore indica un'ondata di calore con rischi per la salute). In particolare Brescia arancione sabato e rossa domenica (situazione di emergenza). Sabato 19 e domenica 20 bollino arancione per Bologna, Bolzano, Firenze, Perugia e Torino. Domenica 20 si aggiungeranno in arancione anche Ancona, Campobasso, Palermo, Rieti, Roma e Verona.