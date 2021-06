Concorso Sud per 2.800 tecnici P.A., nuove prove dal 22/6: le date

Ampliata la platea delle selezioni “in ragione della bassa partecipazione degli 8.582 candidati ammessi”. Test al via con due sessioni al giorno nelle sei regioni già individuate per il primo ciclo: Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna. La prova scritta, sempre digitale, dura un'ora ed è composta da 40 domande specifiche per ognuno dei cinque profili richiesti Condividi:

Nuovo ciclo di selezioni per il Concorso Sud, finalizzato all'assunzione a tempo determinato di 2.800 tecnici nelle amministrazioni del Mezzogiorno. Dopo la prima tornata di esami, il ministero della Pubblica amministrazione ha fatto sapere che “dal 22 giugno saranno convocati per la prova scritta anche gli altri circa 70mila candidati che avevano presentato domanda di partecipazione e per i quali era stata già effettuata la valutazione dei titoli". Si procederà con due sessioni al giorno nelle sei regioni già individuate per il primo ciclo di selezioni - Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna - e, se necessario, anche in altre sedi.

L’ampliamento della platea approfondimento Concorsi pubblici 2021, la riforma Brunetta è legge: cosa cambia Il ministero ha deciso di ampliare la platea del concorso “in ragione della bassa partecipazione degli 8.582 candidati ammessi, inferiore al 65% in media e addirittura inferiore al 50% in alcune regioni, e della assoluta necessità di garantire l'interesse pubblico di vedere ricoperte tutte le 2.800 posizioni ricercate”. “Il Dipartimento - si legge - ha decretato una modifica del bando, superando ed eliminando il limite originariamente fissato per l'ammissione alla prova scritta, pari a tre volte il numero dei posti messi a bando più gli ex aequo”.

La prova scritta leggi anche Concorsi pubblici 2021, oltre 125mila posti disponibili: i bandi La nuova prova scritta, sempre digitale, della durata di un'ora e composta da 40 domande specifiche per ognuno dei cinque profili (esperto amministrativo-giuridico; esperto in gestione, rendicontazione e controllo; esperto tecnico; esperto in progettazione e animazione territoriale; analista informatico), potrà essere sostenuta dai candidati che non hanno già sostenuto le prove in questi giorni. Resta valido, spiega inoltre il ministero della Pa, il termine originariamente previsto per la conclusione del concorso: la pubblicazione delle cinque graduatorie finali, una per profilo, e le assunzioni dei vincitori che avverranno entro luglio.