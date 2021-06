Covid Sicilia, il racconto degli infermieri all'ospedale di Sciacca

5/13

"Gli allarmi dei monitor suonavano in continuazione e noi ci destreggiavamo tra dozzine di cavi, deflussori e circuiti per la ventilazione polmonare. Abbiamo continuato a lottare anche quando, idolatrati come eroi, ben presto siamo divenuti untori e assassini. Nonostante tutto abbiamo continuato con professionalità e senso del dovere ad assistere quelle persone anche quando siamo stati aggrediti, derisi e insultati da chi - a quel virus così subdolo e letale - non ha mai creduto"