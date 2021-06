Omicidio-suicidio a Ventimiglia: uomo uccide l'ex e si toglie la vita

Stando alle prime ricostruzioni, la vittima avrebbe ricevuto colpi di arma da fuoco all'interno di un'auto, in via Tenda, mentre stava aspettando il nuovo compagno sceso per fare una commissione. Ritrovato il corpo del killer in un luogo non distante

Omicidio-suicidio a Ventimiglia, in provincia di Imperia. Un uomo, Antonio Vicari, ha ucciso l'ex fidanzata e poi si è tolto la vita. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima avrebbe ricevuto colpi di arma da fuoco all'interno di un'auto, in via Tenda: seduta sul lato passeggero, stava aspettando il nuovo compagno che era sceso per fare una commissione. Dopo averle sparato, il killer è fuggito e si è suicidato in un luogo non distante. I soccorsi sono intervenuti per salvare la donna, ma per lei non c'è stato nulla da fare.